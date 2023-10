Tak padła ofiarą oszustwa na "uszkodzony telefon"

Mieszkanka Gorzowa Wlkp. straciła prawie 1,9 tys. zł po tym jak uwierzyła w przekazaną jej komunikatorem internetowym wiadomość. Oszust podszył się pod jej córkę i przekonał, że potrzebuje ona pieniędzy – poinformował w piątek kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

Do pokrzywdzonej odezwała się osoba, która twierdziła, że jest jej córką i ma problem z telefonem. Miała pisać z numeru tymczasowego. Rzekoma córka przez uszkodzony telefon nie mogła zalogować się do banku i zapłacić rachunku. Poprosiła więc, by mama przelała prawie 1,9 tys. zł.

Gorzowianka nie podejrzewała oszustwa i zdecydowała, że zapłaci rachunek na wskazane konto. Niestety, dopiero po wykonaniu przelewu zatelefonowała do córki, a ta zaprzeczyła, by do niej pisała z prośbą o pieniądze.

„Apelujemy, by zachować ostrożność podczas przelewania pieniędzy i za każdym weryfikować, czy to nie przestępcy podszywają się pod naszych bliskich czy znajomych” – zaznaczył Jaroszewicz.

PAP/kp