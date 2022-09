UWAGA. Oszustwa na kryptowalutach!

Ofiarą oszustów padli dwaj mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, którzy chcieli zainwestować w kryptowaluty. Stracili w sumie 58 tys. zł – podali w środę oświęcimscy policjanci, którzy przestrzegli zarazem o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.

Rzecznik komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że pod koniec ubiegłego tygodnia na policję zgłosił się 37–latek z gminy Zator.

Powiedział, że w wyniku oszustwa stracił 50 tys. zł. Z jego relacji wynikało, iż zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika firmy zajmującej się inwestycjami w kryptowaluty. Poprzez dużą pewność siebie oraz odpowiednie słownictwo oszust zdobył zaufanie 37-latka. Namówił go, by na swoim telefonie komórkowym zainstalował aplikację umożliwiającą śledzenie inwestycji – powiedziała Małgorzata Jurecka.