Czy da się ubezpieczyć auto z tylko jednym kluczykiem?

Kluczyki samochodu mogą przepaść w różnych okolicznościach. Wystarczy chwila nieuwagi, by zgubić komplet kluczy do auta. Niekiedy zdarza się, że już przy nabywaniu używanego samochodu sprzedający przekazuje jeden kluczyk. Czy w takiej sytuacji można ubezpieczyć auto czy jest to istotną przeszkodą?

Ubezpieczenie OC auta z jednym kluczykiem

Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu OC to brak jednego z kluczyków nie będzie właściwie żadną przeszkodą przy zawarciu polisy. Zazwyczaj w formularzu ubezpieczeniowym nie wskazuje się, że właściciel dysponuje tylko jednym kluczykiem.

Składka na ubezpieczenie OC komunikacyjne dla posiadacza pojazdu mechanicznego będzie uzależniona głównie od parametrów związanych z nim samym, z ubezpieczanym autem czy historią ubezpieczeniową właściciela czy współwłaścicieli.

Jednak kłopoty mogą pojawi się, jeśli w takiej samej sytuacji będziesz chciał ubezpieczyć auto w ramach fakultatywnego ubezpieczenia AC.

Deklarowana liczba kluczyków przy ubezpieczeniu AC

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia AC (autocasco) należy określić, ile kompletów kluczyków posiada właściciel. Kalkulator autocasco również podsuwa Ci takie pytanie, a odpowiedź może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza jeśli wskażesz, że masz dwa kluczyki, gdy w rzeczywistości jest on tylko jeden.

Nie warto zatajać faktu, że auto ma tylko jeden kluczyk przy jego ubezpieczaniu. Wszystko dlatego, że na wypadek np. kradzieży trzeba będzie przy zgłaszaniu szkody przedstawić drugi komplet kluczy, a jeśli go nie będzie, ubezpieczyciel na tej podstawie może odmówić wypłaty odszkodowania.

Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe są gotowe do zaoferowania ubezpieczenia AC dla samochodów z jednym kluczykiem. Zdarza się, że w takiej sytuacji wymagają, by auto spełniało dodatkowe wymagania albo też właściciel musi ponieść wyższe koszty składki na ubezpieczenie AC w porównaniu do sytuacji, gdyby posiadał dwa komplety kluczyków. Zapis o braku jednego kompletu powinien znaleźć się wówczas w umowie ubezpieczenia autocasco.

Kradzież auta i brak drugiego kluczyka

Przy OC brak jednego kompletu kluczyków nie jest problemem, ale już przy ubezpieczaniu samochodu w ramach AC to istotna rzecz, brana pod uwagę przez zdecydowaną większość ubezpieczycieli. Wszystko dlatego, że kluczyk samochodowy jest głównym zabezpieczeniem pojazdu przed niepowołanym użyciem przez osoby trzecie. Jeśli przy zgłaszaniu kradzieży pojazdu okazuje się, że kierowca miał do niego tylko jeden komplet kluczy, ubezpieczyciel może domniemywać, że kluczyki te wpadły w ręce złodzieja, który bez większych przeszkód mógł odjechać z dowolnego miejsca skradzionym autem.

Zatajenie faktu posiadania jednego kompletu kluczy przed ubezpieczycielem

Z uwagi na mniejszą dostępność ubezpieczenia AC pojazdu niektórzy klienci deklarują, że samochód ma dwa kluczyki, gdy w rzeczywistości jest inaczej. Jest to wprowadzenie w błąd zakładu ubezpieczeń. Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania na wypadek kradzieży pojazdu, jeśli niepodane przy zawieraniu umowy okoliczności realnie zwiększały prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Pomiędzy okolicznością taką, jak brak czy utrata kluczyka a kradzieżą powinien występować adekwatny związek przyczynowy, który to przed sądem musi ewentualnie udowodnić ubezpieczyciel.

Utrata kluczyka w trakcie trwania ubezpieczenia

Kolejnym przypadkiem problematycznym potencjalnie dla ubezpieczonego i ubezpieczyciela jest utrata jednego z kompletów kluczyków w trakcie trwania umowy AC. W takiej sytuacji kierowca powinien niezwłocznie poinformować firmę ubezpieczeniową o utracie kluczyka. Zobowiązany będzie do powiadomienia policji, jeśli kluczyk został skradziony lub istnieje takie uzasadnione podejrzenie. Następnym krokiem będzie wymiana zamków w aucie oraz przekodowanie zabezpieczeń antywłamaniowych.

