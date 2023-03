Pracownicy przyszłości. Co robią? Współpracują z Chatem GPT

Chat GPT to ostatnio temat numer jeden, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Rozwój technologii nieuchronnie prowadzi do kolejnych zmian na rynku pracy. Co z pracownikami?

Niesłuszne obawy o utratę pracy potwierdzają nowo utworzone stanowiska. Zatrudnieni wokół Chatu GPT mają zarabiać rocznie ponad 335 tys. USD - przekazuje agencja Bloomberg.

Nowych pracowników współpracujących z Chatem GPT nazywać się będzie „szybkimi inżynierami”. Praca jednych będzie polegać na nakłanianiu SI do uzyskiwania jeszcze lepszych wyników, za to drudzy szkolić będą nowych w obszarze wykorzystania utworzonych narzędzi.

Firmy, tj. OpenAI, Alphabet, Meta Platforms stworzyły kilkanaście systemów językowych, zwanych modelami językowymi. Z faz eksperymentowania, szybko przeszły do praktycznego zastosowania. Powyższe firmy potrzebują pracowników, którzy zajmą się ulepszeniem wyników obecnych rozwiązań sztucznej inteligencji.

Najwięcej zarobią zarówno Ci, którzy mają tytuł doktora uczenia maszynowego, jak i Ci, którzy mają swoje firmy związane ze sztuczną inteligencją. Poza samym światem technologii również firmy z branży prawnej, finansowej, ubezpieczeniowej eksperymentują z zastosowaniem nowych rozwiązań sztucznej inteligencji.

Jest jednak zbyt wcześnie by wyrokować, jak potoczą się losy wykorzystania sztucznej inteligencji. Nie ma jednak wątpliwości, że ostatnimi czasy Chat GPT zainteresował na całym świecie miliony użytkowników.

pulsbiznesu, jb