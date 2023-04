Polacy wracają z emigracji! W Polsce żyje się lepiej niż w UK!

Polacy wracają z emigracji - z niepokojem spoglądają na to brytyjskie media.

Wizerunek pracującego Polaka stał się na Wyspach wręcz stereotypowy. I choć pracowitość naszych rodaków to dobry stereotyp, to obecnie coraz częściej wracają oni z Wielkiej Brytanii do ojczyzny.

Jak informuje brytyjski „The Sunday times” w obszernym reportażu cytowanym przez money.pl Polacy wracają z emigracji, widząc w Polsce więcej możliwości rozwoju niż w UK. Dawniej bowiem Polacy byli tanią siłą roboczą, jednak szybko zaczęli zakładać własne firmy, śmiało konkurując z brytyjskimi kolegami.

Według ekspertów w momencie Brexitu w Wielkiej Brytanii żyło ok. miliona naszych rodaków. Po Brexicie miał nastąpić odpływ Polaków, jednak jak zaznaczają komentatorzy nie samym wycofaniem z UE można ten exodus tłumaczyć. Ich zdaniem to dobre zmiany jakie zaszły w Polsce po 2004 roku (a szczególnie po roku 2015) stanowią główną przyczynę decyzji:

Paweł Bukowski, polski wykładowca ekonomii na University College London, który przeprowadził się tu w 2016 roku, mówi gazecie, że Polska „rośnie szybciej niż azjatyckie tygrysy” i szybko zbliża się poziomem życia do średniej w UE, a dla potencjalnych emigrantów z Polski Wielka Brytania „nie jest już tak atrakcyjna jak była”.

Potwierdzają to ci z naszych rodaków, którzy już do Polski wrócili:

Jakość życia jest dziesięć razy lepsza. W 2009 roku każda mama moich brytyjskich znajomych miała torebki Louisa Vuittona, podczas gdy moja mama i przyjaciele w Polsce - nie. Kiedy wróciłam dekadę później, większość moich znajomych miała torebki od projektantów. I jeżdżą na wakacje na Dominikanę, do Meksyku, na Sri Lankę i do Dubaju, tak jak robili to ludzie w Wielkiej Brytanii, kiedy ja tam byłam - opowiada gazecie 33-letnia Agnieszka Uba, która po dekadzie spędzonej w Wielkiej Brytanii i Irlandii w 2019 roku zostawiła pracę w Google, aby zatrudnić się w Warszawie w rozwijającym się sektorze nowych technologii.

Warto pamiętać o tym, że polski exodus z UK odbije się korzystnie na naszej gospodarce. Oby udało się utrzymać ten pozytywny trend!

money.pl/ as/