W 2022 r. banki zarobiły ponad 12 mld zł

Wynik finansowy netto banków wyniósł 12 354 mln zł w 2022 r. wobec 6 060 mln zł w 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2022 r. była wyższa niż rok wcześniej o 6,5 proc. i wyniosła 2 723,5 mld zł.

W sektorze bankowym w 2022 r. zyski netto na kwotę 19,8 mld zł wypracowało 540 banków (45 komercyjnych i 495 spółdzielczych), a straty netto o wartości 7,4 mld zł poniosło 20 banków (w tym 19 komercyjnych, a w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych).

Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2022 r. była wyższa niż rok wcześniej o 6,5% i wyniosła 2 723,5 mld zł.

GUS podał także, że w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku, wartość kredytów brutto dla sektora niefinansowego zmniejszyła się w 2022 r. do 1 169,4 mld zł (o 1,4 proc.), przy wzroście wartości kredytów dla przedsiębiorstw do 423,4 mld zł (o 10 proc.) i spadku wartości kredytów dla gospodarstw domowych do 737,6 mld zł (o 7,0 proc.).

Wartość depozytów sektora niefinansowego zwiększyła się w 2022 r. do 1 637 mld zł (o 6,5 proc.), a depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych do 186,1 mld zł (o 3,7 proc.).

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 1 823,1 mld zł (o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej), z czego 89,8 proc. należało do sektora niefinansowego, a 10,2 proc. do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W strukturze depozytów sektora niefinansowego 69,3 proc. stanowiły depozyty bieżące. Udział depozytów terminowych zwiększył się do 30,7 proc. (o 13,6 pkt proc.).

W 2022 nastąpiło zmniejszenie liczby banków działających w Polsce do 560 banków, tj. o 18, przy spadku liczby banków komercyjnych do 64 (o 3 banki) i liczby banków spółdzielczych do 496 (o 15 banków).

