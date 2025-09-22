Motor gospodarki słabiej ciągnie

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3,1 proc. r/r w sierpniu 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,4 proc.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,1 proc. (wobec wzrostu o 2,6 proc. w sierpniu 2024 r.). W porównaniu z lipcem 2025 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,4 proc.. W okresie styczeń-sierpień 2025 r. sprzedaż wzrosła o 3,6 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,7 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu 2025 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz wzrosła o 0,7 proc. w porównaniu z lipcem br., podał także GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w sierpniu była o 3 proc. wyższa rok do roku i o 0,9 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, podano także.

Konsensus rynkowy wynosił 3,3 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Analitycy Portu.pl konsument w Polsce pozostaje mocny

Struktura danych była mocno zróżnicowana: bardzo dynamicznie rosła sprzedaż odzieży i obuwia (+18,9 proc. r/r) oraz mebli, RTV i AGD (+13,9 proc.), a także paliw (+6,1 proc.) i samochodów (+9,4 proc.). Z kolei największa kategoria – żywność – spadła o 3,4 proc., a obroty w grupie „pozostałe” obniżyły się o 3,7 proc. To pokazuje, że konsumpcja skupia się na dobrach trwałego użytku i odzieży, przy oszczędzaniu na wydatkach podstawowych - tak analizują dane analitycy Portu.pl.

„Mimo że wynik sprzedaży detalicznej był lekko poniżej oczekiwań, widzimy, że konsument w Polsce pozostaje mocny, zwłaszcza jeśli spojrzymy na strukturę wydatków. Dynamiczny wzrost w kategoriach dóbr trwałego użytku i odzieży pokazuje, że gospodarstwa domowe coraz chętniej realizują zakupy wyższego rzędu. Konsumpcję wspiera wzrost realnych wynagrodzeń na poziomie około 4 proc. r/r, co zwiększa siłę nabywczą Polaków. Z drugiej strony spadki w sprzedaży żywności wskazują na selektywność wydatków i pewną ostrożność konsumentów” – skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Analitycy mBank: a jednak ruch w górę

Sprzedaż detaliczna uplasowała się niema równo z prognozami: +3,1 proc. r/r. Wynik w ujęciu rocznym nie powala, ale na wolumenie (ujęcie realne i odsezonowane) poruszamy się ciągle w górę. Uważamy, że ruch ten będzie utrzymany – oceniają analitycy mBanku.

Struktura sprzedaży (po odsezonowaniu) jest wciąż bardzo specyficzna. Wyraźnie wzrostowe tendencje przejawia sprzedaż tekstyliów, leków i po części RTV i AGD. Wyraźnie spada sprzedaż żywności. Reszta bez historii: stabilizacje, wahania przypadkowe - wskazują ekonomiści z mBanku.

Analitycy ING: konsumpcja ma się dobrze

Sprzedaż detaliczna rosła w sierpniu wolniej niż w lipcu (3,1 proc.r/r vs. 4.8 proc.), ale to głównie efekt mniejszej liczby dni handlowych i długiego weekendu – oceniają z kolei analitycy ING Banku Śląskiego.

Konsumpcja ma się dobrze, rośnie sprzedaż nie tylko aut, ale również innych dóbr trwałego użytku. Dlatego powinna być „główną gwiazdą” odczytu PKB za 3kw25. Szczególnie we wrześniu, bo przed rokiem gospodarka zamarła w związku z powodzią.

Ekonomiści Banku Pekao: Pozytywny scenariusz wciąż w mocy

Sprzedaż detaliczna wyhamowała w sierpniu z 4,8 do 3,1 proc. r/r, zgodnie z oczekiwaniami. Pozytywny scenariusz dla konsumpcji prywatnej w tym roku jest wciąż w mocy - słabszy sierpień to zasługa dni roboczych (-1 r/r) i dość chłodnej aury (mniejsza sprzedaż żywności i napojów).

