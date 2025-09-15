Spada udział Niemiec w polskim eksporcie i imporcie

Eksport wzrósł o 1,8 proc. r/r do 209,4 mld euro w styczniu-lipcu 2025 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 5,3 proc. r/r i wyniósł 212,8 mld mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Ujemne saldo wyniosło 3,4 mld euro (wobec dodatniego przed rokiem, które wyniosło 3,5 mld euro), podano.

„Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu - lipcu 2025 r. wyniósł 228,8 mld USD, a import 232,5 mld USD (wzrost w skali roku w eksporcie o 2,9 proc., a w imporcie o 6,3 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 3,7 mld USD (w analogicznym okresie 2024 r. było dodatnie i wyniosło 3,8 mld USD)” - czytamy w komunikacie.

Spada udział Niemiec w eksporcie i imporcie Polski

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 1,3 proc. r/r i wyniósł 56,4 mld euro w styczniu-lipcu 2025 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 3,1 proc. r/r do 41,2 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem-lipcem 2024 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 26,9 proc., a w imporcie spadł o 0,4 pkt proc. do 19,4 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 64,5 mld zł (16,6 mld USD, 15,2 mld euro), wobec 68,1 mld zł (17,1 mld USD, 15,8 mld euro) przed rokiem, podał GUS.

„W styczniu - lipcu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu na Ukrainę (o 3,2 proc.), na Słowację (o 3 proc.), do Hiszpanii (o 1,4 proc.), do Stanów Zjednoczonych (o 0,5 proc.) oraz do Wielkiej Brytanii (o 0,5 proc.). W imporcie odnotowano wzrost obrotów z Koreą Południową (o 16,4 proc.), Chinami (o 13,5 proc.), Stanami Zjednoczonymi (o 2,9 proc.), Holandią (o 2,7 proc.) oraz Niemcami (o 1 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Saldo obrotów z USA ujemne

Obroty z pierwszą dziesiątką partnerów handlowych Polski stanowiły 66,1 proc. eksportu ogółem (wobec 66,4 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego), a importu ogółem - 61,6 proc. (wobec 61,1 proc.), podał także Urząd.

Saldo obrotów ze Stanami Zjednoczonymi w styczniu - lipcu br. było ujemne i wyniosło 15 mld zł (3,8 mld USD, 3,6 mld euro). Eksport do Stanów Zjednoczonych stanowił 3,3 proc. eksportu ogółem, a import wyniósł 4,9 proc.

