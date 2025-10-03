Ile w tym roku zarobią banki? Oto szokująca prognoza
Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2025 roku wyniesie 44 mld zł - poinformował podczas webinarium Tomasz Pawlonka, Dyrektor Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich.
„Zakładamy, że wynik finansowy netto w 2025 roku osiągnie poziom około 44 mld zł” – powiedział.
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2025 roku wyniósł 33,3 mld zł, czyli wzrósł o 15,4 proc. rdr.
