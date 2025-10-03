Ile w tym roku zarobią banki? Oto szokująca prognoza

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2025 roku wyniesie 44 mld zł - poinformował podczas webinarium Tomasz Pawlonka, Dyrektor Zespołu Badań i Analiz Związku Banków Polskich.

„Zakładamy, że wynik finansowy netto w 2025 roku osiągnie poziom około 44 mld zł” – powiedział.

»» O zyskach sektora bankowego i jego opodatkowania czytaj tutaj:

Bankowe żniwa trwają w najlepsze

ZBP: dlaczego tylko banki mają płacić?

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2025 roku wyniósł 33,3 mld zł, czyli wzrósł o 15,4 proc. rdr.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Upadlające: cena w handlu wyższa 40 razy od ceny skupu!

Rosjanie znaleźli sposób na amerykańskie Patrioty

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze codziennie o 9:30 w telewizji wPolsce24