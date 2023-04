Minister Artur Soboń Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Podczas XXX jubileuszowego Welconomy Forum w Toruniu Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, został uhonorowany tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki. Jest to główna nagroda Welconomy Forum, jednej z najważniejszych konferencji gospodarczych w Polsce

Nagroda Ambasadora Polskiej Gospodarki jest dla mnie powodem do dumy, to także ogromny zaszczyt – mówił Artur Soboń. Szczególnie cieszy otrzymanie nagrody w roku jubileuszowym. 30-lecie Welconomy Forum to bardzo ważna data w kalendarzu wydarzeń gospodarczych – dodał.

W uzasadnieniu podkreślono, że Artur Soboń jest człowiekiem dialogu i „ministrem do zadań specjalnych”. Soboń m.in. koordynował prace nad ustawą „Niskie Podatki”, w ramach której m.in. obniżono o 5 pkt proc. niższą stawkę podatku w skali podatkowej, tj. z 17 proc. do 12 proc. Po licznych konsultacjach społecznych, Sejm RP uchwalił ustawę 9 czerwca 2022 r.

Premier Mateusz Morawiecki otwierając dziś Welconomy Forum, powiedział o potrzebie upraszczania systemu podatkowego. W tym kierunku będę proponował kolejne rozwiązania podatkowe – powiedział Soboń. Jednym z priorytetów będzie nowelizacja ordynacji podatkowej czy wdrożenie rozwiązań strategii rozwoju rynku kapitałowego. Na pewno będą też propozycje na kolejną kadencję – kontynuował.

Welconomy Forum in Toruń odbywa się w dniach 3−4 kwietnia 2023 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. To miejsce spotkań świata biznesu, polityki, nauki i samorządu. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar. Jest to już 30., jubileuszowe Forum. Co roku w sesjach plenarnych i kilkunastu panelach dyskusyjnych uczestniczy około półtora tysiąca gości. Organizatorem jest Stowarzyszenie “Integracja i Współpraca”.

Mat.Pras./KG