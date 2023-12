Artur Soboń został członkiem zarządu NBP

Prezydent powołał Artura Sobonia, byłego wiceministra finansów, do zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) – poinformowała kancelaria prezydenta.

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 r. powołał Artura Sobonia na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wręczenie nominacji odbyło się w dniu 6 grudnia 2023 r. w Pałacu Prezydenckim” – poinformowano w komunikacie.

Artur Soboń jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP) oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowości i finansów na KUL. Ukończył również studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 9.01.2018 r. do 14.11.2019 r. był wiceministrem resortu inwestycji i rozwoju, odpowiedzialnym m.in. za budownictwo oraz Program Polska Wschodnia 2014-2020. Następnie do 4.12.2019 r, był wiceministrem resortu funduszy i polityki regionalnej, czyli w resorcie który powstał z przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i był pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Od 8.10.2021 r. był wiceministrem w resorcie rozwoju i technologii oraz pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju lokalnego. Od 24 stycznia 2022 r. do dymisji rządu był na stanowisku wiceministra finansów. Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd NBP. W jego skład wchodzą: prezes NBP – jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP.

Członkowie zarządu banku centralnego są powoływani i odwoływani przez Prezydenta RP na wniosek prezesa NBP. Kadencja członków zarządu banku trwa 6 lat i ta sama osoba nie może być członkiem zarządu NBP dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Zarząd NBP realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP. Do zakresu działania zarządu NBP należą m.in.: realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej, nadzorowanie operacji otwartego rynku, ocena funkcjonowania systemu bankowego, analiza stabilności krajowego systemu finansowego, uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP.

W skład zarządu Narodowego Banku Polskiego oprócz powołanego w środę Artura Sobonia wchodzą: Adam Glapiński (prezes NBP); Marta Kightley (wiceprezes NBP – pierwszy zastępca prezesa NBP); Adam Lipiński (wiceprezes NBP); Marta Gajęcka; Paweł Mucha; Piotr Pogonowski; Rafał Sura oraz Paweł Szałamacha.

Na podst. PAP