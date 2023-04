Kierowco - uważaj! Na drogach deszcz i mgła

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegła kierowców przed opadami deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mgłą, które mogą utrudniać jazdę.

GDDKiA przekazała, że w czwartek rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 120 pojazdów do zimowego utrzymania.

Dyrekcja poinformowała, że opady deszczu i deszczu ze śniegiem występują w województwie śląskim, lubelskim, podkarpackim i dolnośląskim.

Mgła może utrudniać jazdę w woj. dolnośląskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami intensywne, na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu. Rano lokalnie na wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Okresami opady będą miały natężenie umiarkowane. Na Podkarpaciu suma opadów do 15 mm, na Lubelszczyźnie do 12 mm. W rejonach podgórskich województwa podkarpackiego przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim o około 15 cm. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przejściowo pokrywa śnieżna może wynieść od 5 cm do 8 cm. Uwaga, drogi i chodniki będą śliskie.

Temperatura maksymalna od około 0 st. C na południowym wschodzie i w dolinach karpackich do 6 st. C w centrum i 9 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

PAP/ as/