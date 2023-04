Nie tylko Izera? Nadchodzi polski e-Van

Innovation AG to jeden z finalistów konkursu na konstrukcję polskiego, elektrycznego samochodu dostawczego

Firma Innovation AG powstała na bazie Innovation AG Albert Gryszczuk ze Zgorzelca i od ponad 20 lat specjalizuje się w przebudowach i remontach pojazdów rajdowych i specjalnych. Jak określa spółka - zadaniem jest budowa prototypów pojazdów z napędem elektrycznym, ich dostosowanie do potrzeb produkcji nisko i średnioseryjnej. Sam proces ekokonwersji w większej skali odbywa się w zakładach konsorcjum opartego o kompetentnych dostawców usług z zakresu produkcji pojazdów.

Przed nami jest jednak jeszcze czwarty etap programu e-Van, zakładający przeprowadzenie homologacji produkcyjnej zbudowanego pojazdu. Na tym na pewno będziemy przede wszystkim skoncentrowani do końca roku. To trudne zadanie, bo jest na nie bardzo mało czasu. Dokończenie tego projektu jest dla nas priorytetem i mamy nadzieję, że później uda się znaleźć producenta chcącego ten pojazd wytwarzać w Polsce - mówi Albert Gryszczuk w rozmowie dla wnp.pl.

Firma stworzyła prototyp e-Vana, bo już miała platformę, nad którą pracowała od kilku lat. Jak zaznaczają konstruktorzy, na tej platformie można postawić praktycznie każdy rodzaj zabudowy, łącznie z lekkimi busami kategorii M1, czyli do 8 osób.

To nasza platforma. Ma z konkursem NCBiR tylko taki związek, że wykorzystaliśmy ją do wdrożenia pojazdu, jakim jest e-Van. Platforma to nasz produkt i nikt nam nie jest w stanie zabronić wykorzystania go do produkcji innego pojazdu. Prowadzimy już rozmowy z potencjalnymi odbiorcami, niestety nie w Polsce.