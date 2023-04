Na drogach mgła, śnieg z deszczem gołoledź. Sprawdź gdzie

GDDKiA ostrzega: śnieg, śnieg z deszczem, mżawka, deszcz oraz mgła mogą utrudniać jazdę kierowcom. W komunikacie dodano, że na drogach pracuje 281 jednostek do zimowego utrzymania i wszystkie drogi są przejezdne, ale warunki atmosferyczne mogą być niebezpieczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Natomiast opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.

Mżawka i deszcz występuje na terenie województwa śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Z kolei mgła występuje na terenie województwa lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

GDDKiA podała, że w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite, a po południu miejscami na południowym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia.

Należy się spodziewać okresami opadów deszczu, na południu i początkowo na zachodzie także deszczu ze śniegiem, a w rejonach górskich i podgórskich śniegu. Rano na południowym wschodzie możliwe są opady marznące powodujące gołoledź. Lokalnie w rejonie górskim i podgórskim Karpat wystąpi przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 4 st. C do 8 st. C, cieplej będzie na północnym wschodzie od 10 st. C do 13 st. C. W rejonach górskich i podgórskich temperatura wyniesie od 0 st. C do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na wschodzie z kierunków wschodnich.

PAP, mw