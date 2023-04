Jedyny taki obiekt. Oto najnowocześniejszy parking w Polsce

Inteligentny parking to rozwiązanie, które pomoże mieszkańcom i turystom znaleźć w bardzo szybki sposób wolne miejsce parkingowe. Funkcjonalność pozwala na poprowadzenie użytkownika za pomocą mapy do docelowego miejsca parkingowego. System jest w stanie rozpoznać wielkość samochodu i skierować do najlepszego dla niego miejsca.