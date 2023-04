Wsiąść do pociągu byle jakiego... Plaga pomyłek na kolei

Pociąg znów wjechał na zły tor, tym razem stało się to we wtorek na stacji Warszawa Wschodnia. Popołudniowy poaciąg został skierowany na zły tor. To już kolejny raz

Trwa zła passa kolejarzy. W połowie marca w okresie zaledwie tygodnia doszło do czterech sytuacji, w których pociąg został skierowany na niewłaściwy tor- trzy razy na stacji Warszawa Zachodnia oraz raz na Warszawie Gdańskiej. Tam Polskie Koleje Państwowe pomyliły pociągi na dworcu w Warszawie. Pociąg, który według zapowiedzi miał jechać do Terespola, tak naprawdę pojechał do Budapesztu. PKP przeprasza za zaistniałą sytuację. 9 kwietnia o godzinie 19.50 z Dworca Gdańskiego miał odjechać pociąg do Terespola, miasta na granicy z Białorusią. Z megafonu wydano komunikat, który miał poinformować podróżnych o peronie, z którego wspomniany pociąg odjedzie. Niestety, na wskazanym torze zamiast pociągu do Terespola stał pociąg do Budapesztu, stolicy Węgier. Miejscowości te dzieli prawie 800 kilometrów. We wtorek, 11 kwietnia podobna sytuacja miała miejsce na dworcu Wschodnim.

Kolejarze potwierdzają zdarzenie i zaznaczają, że to komisja wyjaśni okoliczności mylnego skierowania pociągu SKM na stacji Warszawa Wschodnia.

O godzinie 13.45 skład zamiast w kierunku Otwocka został skierowany do Rembertowa. Maszynista zatrzymał skład na rozjazdach. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Ustawienie urządzeń, rozjazdów i semaforów, zezwalało maszyniście na bezpieczną jazdę po wolnym torze. Po sprawdzeniu przez komisję pociąg cofnięto do stacji, gdzie po przygotowaniu drogi przebiegu skład ruszył do Otwocka - wyjaśnił rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Zaznaczył, że zdarzenie trwało około 30 minut. - W tym czasie stacja Warszawa Wschodnia była przejezdna w pozostałych kierunkach - podkreślił.

Od wtorku występują utrudnienia na podmiejskiej linii średnicowej. Do 21 kwietnia zamknięty został jeden tor. Kursowanie pociągów SKM i KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia zostało ograniczone.

W tym czasie przez linię średnicową przejeżdżają trzy pociągi w kierunku wschodnim i trzy w kierunku zachodnim w ciągu godziny. Kursują w jedną stronę co 3-4 min. przez 10 min., po których następuje ok. 50 min. przerwy - poinformowały Koleje Mazowieckie.

PAP, mw