Wkrótce nowe godziny odjazdów pociągów

Za tydzień w niedzielę, 10 marca, zmieni się rozkład jazdy pociągów. Nowy, skorygowany rozkład będzie obowiązywał do 9 czerwca. Informacje są dostępne na stronie portalpasazera.pl i stronach przewoźników.

Jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w komunikacie, od 10 marca krótszy będzie czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego: podróż potrwa 4 godz. 44 min. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie 2 godz. 17 min, a z Zakopanego do Krakowa - 2 godz.14 min.

Dłużej z Warszawy do Krakowa

Czas przejazdu na trasach między największymi miastami nie powinien się zmienić. Ponieważ jednak na Centralnej Magistrali Kolejowej wciąż trwają prace modernizacyjne, czas przejazdu m. in. z Warszawy do Krakowa czy Katowic będzie dłuższy od kliku do kilkunastu minut.

Nowe połączenia i bajpasy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły prace związane z budową tzw. bajpasu kartuskiego, czyli przygotowaniem łącznie 15 km linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz. Od 10 marca będzie to alternatywna trasa łącząca Kartuzy z Gdańskiem, która po rozpoczęciu modernizacji linii nr 201 Bydgoszcz – Trójmiasto pełnić będzie rolę trasy objazdowej na czas zamknięć torowych.

Bajpasem kartuskim przejedzie 6 par pociągów w ciągu doby. Średni czas przejazdu z Kartuz do Gdańska Wrzeszcza wyniesie około 50 minut.

Nowe przystanki

W woj. zachodniopomorskim pociągi zatrzymają się na nowych przystankach w Kołobrzegu, Świdwinie i Goleniowie. Przystanki Kołobrzeg Radzikowo i Świdwin Zamek powstały w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, natomiast przystanek Goleniów Park Przemysłowy powstał w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

W woj. łódzkim pasażerowie wsiądą do pociągów z nowego przystanku Stare Grudze na trasie Łódź – Łowicz, który zastąpi przystanek Grudze.

W woj. pomorskim lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Otomino na trasie Gdańsk – Kartuzy (tzw. bajpas kartuski), pomiędzy stacjami Stara Piła i Żukowo Zachodnie. Lokalizacja obiektu w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego zapewni łatwy dostęp do pociągów w kierunku Trójmiasta, Żukowa i Kartuz.

W woj. wielkopolskim w marcowej korekcie do dyspozycji pasażerów będzie nowy przystanek Patrzyków między Kramskiem, a Koninem na linii Warszawa – Poznań. Przystanek został zbudowany ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

W woj. małopolskim oddany do użytku zostanie kolejny peron (nr 1) na nowym przystanku Nowy Sącz Gorzków oraz przejście podziemne, umożliwiające bezpieczne dojście do pociągu.

Przebudowy utrudnią życie

W związku z budową tunelu w Sulejówku na Mazowszu będą zmiany w kursowaniu składów podmiejskich i aglomeracyjnych.

Rozpoczęcie prac przy budowie przystanku Oława Zachodnia na Dolnym Śląsku wymaga wprowadzenia za część pociągów regionalnych zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Lizawice – Oława.

Warto sprawdzić rozkład jazdy

Przed podróżą warto sprawdzić rozkłady jazdy, przypomina PKP PLK. Szczegółowe informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w internecie na portalpasazera.pl, rozklad-pkp.pl, www.intercity.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP. Odjazdy i przyjazdy pociągów są wyświetlane także na tablicach oraz infokioskach na stacjach.

