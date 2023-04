Dofinansowanie na otwarcie firmy z Urzędu Pracy – ile może wynosić w 2023 roku? Kwoty są różne!

Zastanawiasz się nad założeniem swojej firmy i potrzebujesz środków na start? Możesz je pozyskać dzięki dotacjom wypłacanym przez powiatowe urzędy pracy. Sprawdź, na jakie kwoty możesz liczyć w 2023 roku i co trzeba zrobić, aby otrzymać finansowanie

Na czym polega dotacja z UP dla nowych firm?

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez urzędy pracy jest aktywizacja osób bezrobotnych. Choć najczęściej wiąże się to z pomocą w znalezieniu zatrudnienia, urzędy wspierają również bezrobotnych, którzy chcieliby założyć firmę. Ta pomoc przybiera również formę finansową: w tym celu w formie konkursu są udostępniane tak zwane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Co ważne: o ile spełnione zostaną wszystkie warunki, środki są bezzwrotne i wypłacane z góry. W praktyce bardzo często okazuje się, że to najłatwiejsze do uzyskania finansowanie, które można przeznaczyć np. na zakup niezbędnego sprzętu. Warto skorzystać z tej opcji.

Dotacja tylko dla bezrobotnych

W wielu przypadkach okazuje się, że najtrudniejszy do spełnienia wymóg dotyczy statusu wnioskodawcy: musi być osobą bezrobotną. Oznacza to, że nie otrzymasz środków, jeżeli chcesz założyć swoją firmę, ale np. równolegle pracujesz na etacie lub jeżeli już doszło do założenia działalności gospodarczej. Z drugiej strony prowadzenie firmy w przeszłości nie będzie przeszkodą formalną, która uniemożliwiłaby skorzystanie z dotacji – zazwyczaj urzędy oczekują jednak zamknięcia działalności przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeżeli nie jesteś osobą bezrobotną, możesz skorzystać z innych programów wsparcia dla początkujących przedsiębiorców, w tym np. konkursów organizowanych przez samorządy czy dotacji unijnych.

Dotacja na podjęcie działalności jest wypłacana wyłącznie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych: oznacza to, że jeżeli np. chcesz założyć spółkę, otrzymanie finansowania z UP nie będzie możliwe.

Jaką dotację możesz otrzymać w 2023 roku?

Poszczególne urzędy pracy mogą w różny sposób określać maksymalną kwotę dotacji, jaką może otrzymać wnioskodawca. Najczęściej przyjmowaną wartością, zwłaszcza w większych miastach, jest sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Na jaką sumę można wobec tego liczyć? Jeśli jako punkt odniesienia przyjmiemy prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku, czyli 6935 zł brutto, będzie to nawet 41 610 zł. W każdym przypadku należy dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem dotyczącym konkretnego konkursu: powinny znaleźć się w nim limity i wydatki, które można pokryć dzięki funduszom. Jeśli chcesz poznać więcej możliwości finansowania działalności, odwiedź serwis Firmove – znajdziesz tam najważniejsze informacje i rady dla przedsiębiorców.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby uzyskać dotację?

Dotacje na podjęcie działalności są udzielane w formule konkursowej. Oznacza to, że składane wnioski są oceniane zarówno pod kątem merytorycznym, jak i spełnienia wymogów formalnych. Zwykle do wniosku dołączyć trzeba między innymi:

* oświadczenie o nieotrzymaniu innych środków publicznych na podjęcie działalności,

* zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od otrzymania dotacji,

* oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

* analizę SWOT przedsiębiorstwa,

* CV przedsiębiorcy.

Pamiętaj, że oczekiwania poszczególnych urzędów pracy mogą się różnić. Warto skrupulatnie zaznajomić się z ogłoszeniem dotyczącym konkursu. Konieczność prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazany czas pełni kluczowe znaczenie: jeśli tego nie dopełnisz, konieczne może okazać się zwrócenie wypłaconych środków.

Przydatny będzie biznesplan

Kluczowym dokumentem, którego zwykle oczekują powiatowe urzędy pracy, okazuje się biznesplan. Ma przede wszystkim pomóc urzędnikom poznać bliżej zakres działania przyszłego przedsiębiorstwa i ocenić, czy inicjatywa biznesowa spełnia konkursowe kryteria. Czasami biznesplan może być elementem wniosku, jednak często należy dołączyć go w formie załącznika. Nawet jeżeli nie jest wymagany, warto go przygotować: to sprawdzona forma przedstawiania informacji o planowanej działalności gospodarczej, która przyda Ci się również po jej założeniu i na różnych etapach rozwoju firmy.