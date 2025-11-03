Nie słabnie chęć do kupowania złota

Wysokie ceny złota nie zniechęciły inwestorów. W trzecim kwartale padł światowy rekord zakupów. Co się będzie działo teraz, gdy notowania kruszcu nieco spadły. Będzie kolejny rekord?

W trzecim kwartale popyt na złoto wzrósł o 3 procent w ujęciu rok do roku i osiągnął 1313 ton. Jest to najwyższy poziom w historii. Przeliczając cenę kruszcu na dolary, wynik jest jeszcze bardziej imponujący: wzrost sięgnął 44 proc., do rekordowego poziomu 146 mld dol.

Inwestorzy na czele

Od początku roku popyt na złoto wzrósł o 1 proc. do 3717 ton, poinformowała Światowa Rada Złota (WGC). Pierwsze miejsce wśród kupujących zajęli inwestorzy: ogromnych zakupów dokonały fundusze ETF (222 tony) i nabywcy złota fizycznego - sztabek i monet (316 ton). W tej grupie zdecydowana większość kupowała sztabki (237,1 ton), mniej było chętnych na złote monety i medale (ponad 78 ton).

Na wysokim poziomie pozostały zakupy banków centralnych (219,9 tony), które wzrosły o 28 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, chociaż licząc rocznie - w sumie były to 634 tony - okazały się mniejsze niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku (724 tony).

W porównaniu z zeszłym rokiem, w trzecim kwartale 2025 aż o 19 proc. spadło zapotrzebowanie na biżuterię, do 371,3 tony, z powodu rekordowo wysokich cen. Jak podaje WGC, kontrastuje to z 13-proc. wzrostem wartości jej zakupów, sięgającej 41 mld dol.

Popyt na złoto ze strony technologii był nieznacznie słabszy w porównaniu z trzecim kwartałem 2024 roku (prawie 82 tony). Wsparcie nadeszło ze strony rosnącego popytu na sztuczną inteligencję, natomiast w przeciwnym kierunku działała amerykańska polityk celna i rosnąca cena kruszcu. Ze złota korzysta również stomatologia, ale zużywa go stosunkowo niewiele - w trzecim kwartale były to 2 tony.

W trzecim kwartale kopalnie dostarczyły o 2 proc. złota więcej, niż rok wcześniej, czyli prawie 969 ton (WGC podaje, że wydobycie w Rosji zwiększyło się o 3 proc.). Drugie źródło kruszcu, czyli recykling, zapewniło 344,4 tony, o 6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2024.

Niemcy dominują na europejskim rynku

W Europie - według danych WGC - największymi nabywcami sztabek i złotych monet byli Niemcy - 9,8 tony w trzecim kwartale, o… 180 proc. więcej niż rok temu, Austriacy - 1,2 tony (wzrost o 106 proc.), Szwajcarzy - 6 ton (20 proc. w górę) oraz Brytyjczycy - 4,2 tony (18 proc.). Polski nie ma w zestawieniu WGC, jest klasyfikowana w kategorii “Pozostała Europa”, w której nastąpił wzrost o 35 proc., do prawie 8 ton.

Polski akcent pojawia się w części poświęconej bankom centralnym. Raport WGC wymienia NBP i przypomina, że bank potwierdził swój zamiar dalszego budowania rezerw złota, czego dowodem jest zwiększenie docelowego udziału kruszcu w rezerwach walutowych z 20 proc. do 30 proc.

Według prognoz WGC, silny popyt inwestycyjny na złoto utrzyma się przez resztę roku. - Sprzyjające inwestowaniu w złoto otoczenie, które trwało przez cały rok, utrzymuje się, biorąc pod uwagę wciąż rosnącą niepewność geopolityczną, słabość dolara amerykańskiego i oczekiwania na przyszłe obniżki stóp procentowych w USA - piszą analitycy WGC.

W raporcie pojawia się jeszcze jeden istotny akcent, który może przypieczętować dobry klimat dla kruszcu: to rynki akcji, które podkreśliły nie tylko rolę złota jako dywersyfikatora, ale także jego rolę jako zabezpieczenia przed potencjalnymi korektami na rynkach kapitałowych.

Stanisław Koczot

