32 tys. euro za wyjazd z kraju. Oto oferta

Od 1 stycznia 2025 r. rząd Szwecji zwiększa zasiłek na powrót dla migrantów z 10 tys. koron (około 4 200 zł) do 350 tys. koron (około 150 000 zł). Celem tej zmiany jest zachęcenie migrantów do dobrowolnego opuszczenia kraju, szczególnie tych, którzy nie zdołali się zintegrować ze społeczeństwem. Jednak decyzja spotkała się z oporem wielu lokalnych władz, które odmawiają współpracy z rządem. Sprzeciw wyraziły co najmniej jedna czwarta szwedzkich gmin, w tym Sztokholm, Goeteborg i Malmö. Burmistrz Jokkmokk, Roland Boman, podkreślił, że nie będą „brać udziału w polowaniu na obywateli”.

Rządowy minister migracji, Johan Forssell, uważa, że wyższy zasiłek da migrantom „szansę na nowy start”. Z kolei politycy Szwedzkich Demokratów, tacy jak Ludvig Aspling, sugerują sankcje finansowe wobec gmin, które sprzeciwiają się tej polityce.

Wzrost powrótów

W 2025 roku spodziewany jest spadek liczby wniosków o azyl (6,5 tys.), jednocześnie prognozuje się wzrost dobrowolnych powrotów do 9,5 tys. osób. Zasiłek nie przysługuje m.in. obywatelom UE, w tym Polakom, ani Ukraińcom.

Sprzeciw gmin jest wynikiem różnic politycznych, szczególnie wśród samorządów zarządzanych przez lewicę, ale także w gminach współrządzonych przez Umiarkowaną Partię Koalicyjną.

W Szwecji padł rekord

W 2015 r. Szwecja przyjęła rekordową liczbę wniosków o azyl, co stanowiło wyzwanie w zakresie integracji. Obecna polityka migracyjna rządu jest w pełni związana z przygotowaniami do wyborów w 2026 roku, które mogą wpłynąć na przyszły kształt polityki migracyjnej kraju.

