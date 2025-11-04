Szpitale nie przyjmują pacjentów. "Brakuje pieniędzy"

Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej, Jakub Kosikowski, przekazał w poniedziałek PAP niepokojące informacje dotyczące sytuacji finansowej polskich szpitali. Zgodnie z jego słowami, do Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) wpływają sygnały z całej Polski o rosnących trudnościach w dostępności do leczenia. Wiele placówek, w tym szpitale onkologiczne, przestaje przyjmować nowych pacjentów, a leczenie planowe jest przekładane na przyszły rok.

Czasy Tuska - „Znów nie ma pieniędzy”

Powód takiej sytuacji jest prosty – szpitale wyczerpały roczne limity finansowania przyznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W rezultacie część zabiegów, w tym tych najpilniejszych, zostanie przełożona na 2026 rok. Dotyczy to m.in. pomorskich placówek, które zgłosiły do NIL konieczność odroczenia leczenia ze względu na brak wystarczających funduszy.

Pacjenci słyszą, że do nowego roku nie zaczną leczenia, bo nie ma za co ich leczyć. Mówimy o nowych pacjentach - dodał rzecznik NIL.

Pacjenci, którzy płacą podatki nie będą przyjmowani

Rzecznik NIL podkreślił, że sygnały o ograniczeniach w leczeniu płyną z całego kraju. Samorządy lekarskie zbierają i monitorują te informacje. Kosikowski zaznaczył, że część szpitali, nie mając innych opcji, zaczęła limitować nawet tzw. świadczenia nielimitowane, ponieważ straciły zdolność do kredytowania leczenia.

Skoro NFZ od kilku miesięcy nie płaci, to szpitale same zaczęły nakładać limity. Nie są w stanie dłużej kredytować leczenia pacjentów – wyjaśnił rzecznik NIL.

Przykład. Uwaga: „Żadnej pomocy”

Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadkach, w których pacjenci czekają na rozpoczęcie leczenia w ramach programów lekowych. Kosikowski wskazał jako przykład pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy otrzymali informację, że leczenie zacznie się dopiero w przyszłym roku.

Mówimy o nowych pacjentach, którzy nie otrzymają żadnej pomocy do nowego roku, ponieważ nie ma wystarczających funduszy – dodał.

Decyzje o wprowadzeniu ograniczeń leczenia zależą od kondycji finansowej konkretnego szpitala oraz regionalnego oddziału NFZ. Jeśli placówka ma odpowiednią poduszkę finansową, może kontynuować leczenie mimo opóźnionych płatności. Niestety, wiele szpitali nie ma takiej możliwości, zmuszając pacjentów do oczekiwania na pomoc.

Złe wiadomości. Brakuje 14 miliardów!

NFZ zmaga się z niedoborem około 14 miliardów złotych, co skłoniło rząd do decyzji o wsparciu Funduszu z rezerw budżetowych i rezerw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Zdrowia, w 2026 roku luka finansowa NFZ może wynieść nawet 23 miliardy złotych. To oznacza, że w kolejnych latach sytuacja finansowa szpitali i dostępność leczenia mogą się jeszcze pogorszyć, a pacjenci będą zmuszeni czekać na pomoc dłużej.

pap, jb