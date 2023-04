Czy i jak Chiny wejdą w „czerwoną strefę”?

Przedstawiciele amerykańskich służb wywiadowczych wyrażają obawy, że USA nie będą w stanie zidentyfikować wczesnych sygnałów ostrzegawczych przed inwazją Chin na Tajwan. W oparciu o wyciekłe do mediów, tajne dokumenty Pentagonu, zwracają też uwagę na nasilającą się agresję Pekinu.

Informuje o tym w niedzielę telewizja Fox News podkreślając, że zwiększona aktywność Chin wokół Tajwanu stanowi główny problem w tym, jak przewidzieć faktyczną inwazję lub atak.

Fox News podała, że raporty uzyskane przez „Washington Post” („WP”), zostały przygotowane jako materiały informacyjne dla szefów połączonych sztabów między lutym a marcem. Nawiązują do wzmożonej agresji Chin wobec Tajwanu po wizycie byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na wyspie.

„Jeśli jesteś Stanami Zjednoczonymi musisz mieć dość wysoki poziom pewności, że stoisz w obliczu użycia siły, a także czas na podjęcie poważnych decyzji politycznych. W przypadku niejasności lub wątpliwości, jak również skompresowanego harmonogramu, może to potencjalnie skomplikować twoją zdolność do mobilizacji własnych sił, co jest ogromnym wyzwaniem” – ocenił Joel Wuthnow, pracownik naukowy w National Defense University, cytowany przez „WP”.