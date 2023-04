Jacek Sasin: Chile to perspektywiczny rynek

Jestem przekonany, że będą to owocne rozmowy, które pozwolą budować relacje, w których wszyscy będą czerpać korzyści gospodarcze – wskazał wicepremier, szef MAP Jacek Sasin, który rozpoczyna wizytę w Chile. Odwiedzi on kopalnię Sierra Gorda; zaplanowano też rozmowy z przedstawicielami chilijskiego rządu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w opublikowanym w niedzielę wieczorem komunikacie zaznaczyło, że kierunek wizyty wicepremiera Sasina nie jest przypadkowy - to właśnie w Chile Polska ulokowała największą w historii swoją inwestycję zagraniczną.

Resort dodał, że ”po latach marazmu, złego zarządzania oraz przynoszenia strat kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda nie tylko wyszła w ostatnich latach na prostą i zarabia na siebie, ale też przynosi Polsce wymierne korzyści„.

MAP podkreśliło, że dzięki inwestycji w Chile w ostatnich latach „popłynęło do Polski ponad 2 miliardy złotych w dolarach”. „Tylko w 2022 r. było to ponad 200 mln dolarów” - wskazano.

Sasin ocenił, że „działania KGHM w Sierra Gorda to najlepszy przykład, jak dzięki dobremu zarządzaniu i nowatorskim rozwiązaniom technologicznym z biznesu, który podupada i nikt w niego nie wierzy można zrobić biznes perspektywiczny z ogromnym potencjałem, który mimo trudnych warunków przynosi realne zyski i ma ogromne szanse na rozwój, a nawet rozszerzanie działalności”. „W przeciwieństwie do naszych poprzedników my rozwijamy i inwestujemy w nasze firmy, a przez to tworzymy twarde podstawy gospodarczej pomyślności kraju” – podkreślił minister Sasin. I dodał: „temu właśnie mają służyć spotkania i rozmowy, jakie mam zaplanowane w Chile”.