Sasin: ograniczenie "socjalu" to spadek PKB

Ograniczanie świadczeń społecznych lub strategicznych inwestycji może mieć długotrwałe, negatywne konsekwencje dla Polaków i polskiej gospodarki. Spadek realnego PKB, wzrost bezrobocia (70 tys. miejsc pracy), mniejsze dochody i topniejący majątek polskich rodzin. To może się stać, jeśli „zaciśniemy pasa” pod pozorem stosowania unijnych reguł fiskalnych, jak chcą tego liberalni eksperci - pisze na platformie X Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, powołując się na najnowszą analizę resortu

Ministerstwo Aktywów Państwowych podkreśliło w najnowszej analizie, że ewentualne zmniejszenie wydatków państwa w związku z procedurą nadmiernego deficytu tzn. redukcja programu 800+ oraz mniejsze nakłady na inwestycje publiczne, miałoby negatywny efekt dla dynamiki realnego PKB oraz sytuacji na rynku pracy. Wskazano też, że do 34,7 proc. w III kw. br. zmniejszył się udział inwestorów zagranicznych w zadłużeniu Polski**

Ograniczanie świadczeń społecznych lub strategicznych inwestycji może mieć długotrwałe, negatywne konsekwencje dla Polaków i polskiej gospodarki. Spadek realnego PKB, wzrost bezrobocia (70 tys. miejsc pracy), mniejsze dochody i topniejący majątek polskich rodzin. To może się stać, jeśli „zaciśniemy pasa” pod pozorem stosowania unijnych reguł fiskalnych, jak chcą tego liberalni eksperci - podaje na platformie X Jacek Sasin, szef MAP.

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało w poniedziałek wieczorem raport, z którego wynika, że sytuacja polskich finansów publicznych ulegała systematycznej poprawie po 2015 r. Wskazało, że dług publiczny/PKB w II kwartale 2023 wyniósł 48,4 proc. Zaznaczono, że zgodnie z notyfikacją do UE, wartość długu na koniec 2023 r. ma wynieść 49,3 proc. PKB.

CZYTAJ TEŻ: Niemcy w końcu zaczęły myśleć o rosyjskich wpływach

Ministerstwo zwróciło uwagę, że wzrost zadłużenia w relacji do PKB po 2019 r. był spowodowany „dwoma poważnymi szokami zewnętrznymi”, czyli pandemią koronawirusa oraz rosyjską inwazją na Ukrainę.

Struktura polskiego zadłużenia jest obecnie zdecydowanie lepsza niż jeszcze w 2015 r. Doszło do zmniejszenia udziału inwestorów zagranicznych w długu z 57,8 proc. w 2015 do 34,7 proc. w III kwartale 2023 r., a także większa jego część niż w 2015 r. jest nominowana w złotym - wskazał resort aktywów. Jako podał w II kwartale 2023 r. to 75,5 proc. wobec 65,2 proc. w 2015 r.