Chiny idą na wojnę…technologiczną

W obliczu wojny technologicznej z USA Chiny dążą do samowystarczalności w branży układów scalonych. Władze prowincji Guangdong zapowiadają inwestycje warte 74 mld dolarów w sektor produkcji czipów – podał w środę dziennik „South China Morning Post”.

Leżący na południu Chin Guangdong jest ważnym ośrodkiem handlu i przemysłu, określanym czasem jako „fabryka świata”. Inwestycje w lokalną produkcję półprzewodników mają pomóc odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na czipy wśród działających w regionie fabryk samochodów czy elektroniki.

Wicegubernator Guangdongu Wang Xi powiedział w tym tygodniu na konferencji dotyczącej przemysłu, że w prowincji realizowanych lub planowanych jest obecnie około 40 dużych projektów związanych z półprzewodnikami, skupiających łącznie inwestycje warte ponad 500 mld juanów (74 mld USD).

Wang podkreślił, że obecnie do Guangdongu importuje się co roku półprzewodniki warte około 1 bln juanów (prawie 150 mld dolarów), co stanowi jedną trzecią całego importu takiego sprzętu do Chin – przekazał „SCMP”. Według danych urzędu celnego do kraju sprowadzono w 2022 roku układy scalone o wartości 415,6 mld dolarów.