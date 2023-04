Już nie złoto ani akcje. W to inwestują fundusze

Analitycy Bank of America są zdania, że złoto jest przewartościowane, a akcje w portfelach funduszy niedoważane od dekady. W co więc inwestują amerykańskie fundusze?

Jak zauważa analityk Conotoxia Ltd Grzegorz Dróżdż, powołując się na najnowszy raport Bank of America, aż 63 proc. zarządzających stwierdza, że w Stanach Zjednoczonych wkrótce nadejdzie recesja.

Według badania 84 proc. inwestorów spodziewa się spadku inflacji, a 72 proc. ankietowanych oczekuje obniżenia stóp proc. w ciągu najbliższych miesięcy.

W takiej sytuacji opłacalne mogą okazać się inwestycje… w obligacje. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, że stopy procentowe spadną, wówczas długoterminowe obligacje, mogą zyskać na wartości.

Według inwestorów wart uwagi jest również sektor dóbr konsumpcyjnych, za to złoto może okazać się przewartościowane.

Chodzi tu m.in. o artykuły spożywcze, napoje, papierosy, produkty higieniczne itp. Wzrost ekspozycji funduszy może mieć pozytywny wpływ m.in. na notowania funduszu Consumer Staples Select Sector SPDR Fund to ETF. Fundusz składa się z akcji firm z sektora dóbr konsumpcyjnych. W jego skład wchodzą: The Coca-Cola Company, Procter & Gamble Co, PepsiCo Inc, Wal-Mart Stores Inc, Colgate-Palmolive Co i wiele innych. Fundusz obejmuje bowiem akcje z sektora spożywczego, napojów, wyrobów tytoniowych, wyrobów higienicznych, opakowań, sprzętu gospodarstwa domowego oraz handlu detalicznego - wskazuje Grzegorz Dróżdż.