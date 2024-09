Soboń: zakupy złota to dla NBP dobra inwestycja

Podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, red. Maciej Wośko rozmawiał z Arturem Soboniem, członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Tematem rozmowy były m.in. zakupy złota przez NBP .

„Ostatnie lata to największa akcja zakupów złota przez NBP. Robimy to bardzo konsekwentnie. Wzrost cen kruszcu powoduje, że okazują się bardzo dobrą inwestycją. Zakupy złota to jednak przede wszystkim kwestia powiększania aktywów rezerwowych, a więc bezpieczeństwa finansowego, niezależnego od polityk gospodarczych, fiskalnych innych państw - opisuje Artur Soboń.

Spójrzmy na sytuację na rynku złota i udział złota w bankach centralnych. Świat wygląda dziś geopolitycznie mniej bezpiecznie niż w czasach zimnej wojny, a miarą tego jest też cena złota i jego zakupy przez banki centralne. Widać wyraźnie, że do złota uciekamy w warunkach zagrożenia zewnętrznego. My 100 lat temu zaczynaliśmy w polskim banku centralnym z 25 tonami złota, pierwsze większe zakupy, bo blisko 75 ton, to czasy prezesury pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, a największe zakupy przypadają teraz gdy prezesem jest prof. Adam Glapiński, pod kierownictwem którego NBP zgromadził 392 tony złota – mówi Artur Soboń.

Całą rozmowę z Arturem Soboniem obejrzyj na koncie telewizji wPolsce24:

