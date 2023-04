Kreml wydaje miliony. Wszystko, by ośmieszyć Polskę

Machina propagandowa Kremla nie zatrzymuje się. Pokazuje to jedna z najnowszych inwestycji

Chodzi o grę „Smuta”, która ma pojawić się na rynku pod koniec 2023 roku. Kreml wydał na nią 500 milionów rubli. Wszystko, by oczernić Polskę. Ma ukazać Polaków jako najeźdźców, a także ich wygnanie z Kremla.

Produkcja ma przedstawiać czasy wielkiej smuty, poważnego kryzysu ekonomicznego i politycznego w carstwie rosyjskim. Okres ten rozpoczął się w 1598 r. w momencie śmierci ostatniego cara z dynastii Rurykowiczów i potrwał do 1613 r., gdy tron objęła dynastia Romanowów. To ważne, bo w tym czasie nie brakowało Polaków, którzy pełnili kluczowe role na Kremlu.

Od początku pomysł na grę i realizacja budziły kontrowersje. Nie odbyło się również bez problemów.

Koniec końców okazało się, że producenci zamilkli na dłuższy czas, ale przeszli rebranding na Cyberia Nova. Co więcej, do sieci trafił pierwszy trailer. Ale szybko został obśmiany nawet przez rosyjskich graczy.

Twórcy zapowiadają, że jeszcze w 2023 roku będzie można zakupić tytuł. Przekonamy się zatem, jakie będą efekty finałowe. Póki co reakcje środowiska wskazują, iż raczej będzie to fiasko, przede wszystkim ze względu na jakość projektu. Choć studio podchodzi do wszystkiego optymistycznie i nie wyklucza nawet szerokiej ekspansji.

