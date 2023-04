Obajtek o planach inwestycyjnych w polskie gazownictwo

Poprzez inwestycje chcemy przyspieszyć zwiększenie wydobycia gazu w Polsce i Norwegii do 12 mld m sześc. w 2030 roku. Wtedy będziemy bardziej bezpieczni – mówił w piątek w Świdniku Dużym (Lubelskie) prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zużycie gazu wynosi obecnie w Polsce ok. 16 mld m sześc. - poinformował.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odwiedził w piątek Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Świdniku Dużym pod Lublinem. Podczas briefingu prasowego odniósł się do planów inwestycyjnych spółki w polskie gazownictwo.

„Polski Koncert Naftowy nie zejdzie z planu inwestycyjnego w zakresie wydobycia. To, co mamy w strategii, czyli zwiększenie wydobycia do 12 mld metrów sześciennych gazu, będziemy chcieć zdecydowanie przyspieszyć. (…) Nie tylko na złożach norweskich, gdzie przewidujemy największy capex inwestycyjny, ale również bardzo dla nas ważne jest wydobycie w Polsce” – podkreślił Obajtek.

„Wydobycie w Polsce i w Norwegii będą coraz większe; musimy uzyskać, jak największą zdolność. Teraz zużycie gazu to jest ok. 16 mld m sześc. w Polsce. Jeżeli uzyskamy wydobycie na poziomie 12 mld m sześc. w Polsce i w Norwegii, to automatycznie będziemy bardziej bezpieczni” – stwierdził.

Jak sprecyzował, w ciągu najbliższych siedmiu lat Orlen chce przeznaczyć ok. 58 mld zł na inwestycje w poszukiwanie złóż i wydobycie. „Jesteśmy w kopalni, która będzie miała utrzymane to wydobycie poprzez proces inwestycyjny. To wydobycie wynosi ok. 27 mln m sześć. gazu w ciągu roku. W całym województwie lubelskim wydobycie to jest ok. 50 mln m sześc. gazu” – podał Obajtek.

Odniósł się również do niedawno ogłoszonych informacji na temat znalezienia nowych złóż w powiecie biłgorajskim. „Tam przewidujemy ok. 500 mln m sześc. gazu i uważamy, że to nie wszystko. Również będziemy tam realizować inne odwierty” – mówił prezes PKN Orlen dodając, że jest to „bardzo obiecujący” kierunek poszukiwań. W tym gronie wymienił również Podkarpacie i Małopolskę. „To są takie kierunki, gdzie realizujemy procesy badań, odwiertów w tym zakresie” – sprecyzował.

Podkreślił, że zaplanowane są także inwestycje w biogazownie, biometanownie, co jego zdaniem może stanowić wsparcie dla rolnictwa poprzez np. produkcje biogazu. Dodał, że PKN Orlen mocno inwestuje również w Polską Spółkę Gazowniczą. „Wydaliśmy ok. 300 mln zł, jeżeli chodzi o gazyfikacje wsi. To jest ok. 18 miejscowości. W tym roku planujemy ok. 100 mln zł następnych, jeżeli chodzi o województwo lubelskie” – zapowiedział Daniel Obajtek.

Obecny na piątkowej konferencji dyrektor biura prezydialnego PiS Michał Moskal zaakcentował, że konsekwentna polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, którą prowadzi od 2015 roku przynosi efekty. „Pokazuje, że takie wielomilionowe inwestycje mogą pojawiać się w całej Polsce; że Polska jest jedna, a nie podzielona na Polskę A i B; na Polskę w której może się coś dziać albo ma się nie dziać nic - tak jak na Lubelszczyźnie widzieliśmy to przez lata rządów naszych poprzedników, gdzie po prostu tu nie działo się nic. Ta część Polski była pomijana, a teraz tych inwestycji jest tu naprawdę wiele” – ocenił Moskal. Wyraził nadzieję, aby wszystkie spółki, na które Skarb Państwa ma jakiś wpływ, właśnie taką politykę prowadziły.

PKN Orlen to koncern multienergetyczny prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Jak podaje, zapewnia energię i paliwa ponad 100 mln Europejczyków, a produkty firmy są dostępne w blisko 100 krajach.

PAP/kp