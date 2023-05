Podatek od emisji. Palisz węglem, jeździsz dieslem? Zapłacisz

Założenia polityki klimatycznej UE są słuszne, jednak sposób realizacji tych założeń jest karygodny. Za zmiany zapłacą najbiedniejsi i klasa średnia, która będzie obciążona kosztami. Tak twierdzi ekonomista Marek Lachowicz.

Jeśli ktoś ma samochód elektryczny, pompę ciepła i nie musi dużo jeździć i panele fotowoltaiczne, które mu to wszystko zasilają zapłaci dużo mniej. Natomiast jeśli ktoś ma samochód z silnikiem diesla i ogrzewa sobie mieszkanie piecem na węgiel, to zapłaci dużo więcej. Przechodząc dalej: zapłacą głownie średniaki i biedniejsi a najbogatsi sobie dadzą radę.To tak wyglądać nie powinno – mówi Filip Lamański.

Jego rozmówca Marek Lachowicz dodaje:

To jest polityka klimatyczna pisana pod bogatych. Na standardy europejskie to może są już średniacy. Natomiast na standardy polskie, to są ciągle bogaci ludzie, którzy mają elektryka, dom z fotowoltaiką, który jest odpowiednio ocieplony i zasilany pompą ciepła.

I dofinansowany, ale jednak najpierw trzeba 40-50 tys. wyłożyć. Wystarczy przejść się po wielskiej czy małomiasteczkowej Polsce i zobaczyć, ile rodzin ma do wydania takie kwoty.

Można też kupić bateryjny magazyn i jest się prawdziwym prosumentem, który dostaje zwroty z funduszy unijnych.

W opinii rozmówców większość społeczności lokalnych może spodziewać się wielu kłopotów, chociażby z tego powodu, że brak jest połączeń lokalnych, a więc nie będzie dla nich dostępna także komunikacja za pomocą transportu publicznego.

I nagle przy kosztach 200 euro /ETS mają 5 czy 10 tys. rocznie dopłacać w podatkach w ramach polityki klimatycznej.

To jest hipokryzja i sytuacja nie do utrzymania. Lachowicz mówi wprost:

To jest zarżnięcie społeczeństwa – mówi

I to pomimo, że 87 miliardów euro ma być przeznaczonych na kompensowanie najuboższym skutków polityki klimatycznej.

Polsce może przypaść ok. 15 miliardów w perspektywie 2025 -2032. To jest ok. 70 miliardów złotych, a więc niemała kwota. Jednak plan wydatkowania musi zatwierdzić Komisja Europejska.

I możemy nie dostać nic – konkluduje Marek Lachowicz.

