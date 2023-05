Rekordowy rok w małych instalacjach OZE

O 120 proc. wzrosła w 2022 r. liczba zarejestrowanych małych instalacji OZE (MIOZE) – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i – jak dodaje Urząd - jest to rekordowy wzrost liczby wytwórców oraz instalacji.

Jak podaje Urząd liczba wytwórców energii, wpisanych do rejestru, wzrosła w całym minionym roku z 1 292 do 2 448, co oznacza wzrost o prawie 90 proc. Natomiast liczba instalacji zwiększyła się w tym czasie o 2 327 do 4 259 i był to wzrost o 120 proc. Zdecydowaną większość 3 056 (ponad 70 proc.) stanowią instalacje fotowoltaiczne.

Raport Prezesa URE za 2022 r. Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w małych instalacjach OZE / autor: URE

URE poinformowało także o znaczącym wzroście mocy wspomnianych instalacji: z 1 GW do ponad 3 GW. W efekcie wielkość wyprodukowanej przez nie energii zwiększyła się z 532 GWh do 6,7 TWh. Najwięcej wyprodukowały elektrownie fotowoltaiczne (ponad 4,6 TWh).

Jednak – jak informuje Urząd – na te wyniki w dużej mierze wpłynęła zmiana definicji małych instalacji.

„Zgodnie z przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW” – przypomina URE.

Kolejną pozycję, pod względem wielkości wyprodukowanej energii, zajęły biogazownie, (ok. 20 proc.), następne były instalacje wiatrowe (ponad 6 proc.) i wodne (4 proc.).

Liczba wytwórców energii elektrycznej w tego typu instalacjach zwiększyła się w ciągu ostatnich ośmiu lat z około 400 do ponad 2 400 podmiotów, czyli sześciokrotnie, a wielkość wyprodukowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie.

URE,rb