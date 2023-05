Fit for 55 zaorze nasze portfele

Przyjęcie pakietu Fit for 55 doprowadzi do ubóstwa energetycznego Polaków – czytamy w odpowiedziach udzielonych przez resort klimatu i środowiska portalowi Business Insider.

Jak ocenia ministerstwo realizacja tego pakietu będzie oznaczać gigantyczny wzrost kosztów za energię i ciepło, a także obniży konkurencyjność polskiej gospodarki.

„Za te rozstrzygnięcia zapłacimy wszyscy, choć najbardziej uderzy to niestety w najbiedniejszych mieszkańców Polski. Pogłębią rozwarstwienie społeczne i są wprost sprzeczne z zasadami sprawiedliwości i solidarności. Pozbawianie gospodarstw domowych środków finansowych nie prowadzi do stopniowej transformacji energetycznej, lecz do ubóstwa energetycznego. Przyjęte przez Parlament Europejski przepisy są dobitną reprezentacją całego pakietu Fit for 55, wprowadzającego nierealistyczne cele i ambicje” – odpowiada resort klimatu i środowiska.

Resort podkreśla, że obecny kształt systemu EU ETS będzie prowadzić do spowolnienia transformacji energetycznej (…).

„Kluczowe dla Polski są kwestie dotyczące funkcjonowania systemu EU ETS, który z jednej strony stanowi duże obciążenie dla podmiotów w nim uczestniczących, a z drugiej zapewnia też środki finansowe na prowadzenie transformacji. Uzyskane w wyniku negocjacji zmiany w dyrektywie ETS pozwoliły częściowo zaadresować kwestię deficytu uprawnień, jednak nadal w naszej ocenie jest to niewystarczające” – odpowiada resort. „Z uwagi na polski miks energetyczny, koszt uprawnień może stanowić nawet do 40 proc. ceny energii elektrycznej i 55 proc. kosztów ciepła sieciowego w Polsce. Będzie to stanowić przytłaczające obciążenie finansowe dla gospodarstw domowych, a dla biznesu – przeszkodę w modernizacji i inwestycjach proekologicznych” – odpowiada resort na pytania portalu.

Inne zdanie prezentują przedstawiciele biznesu. Cytowany przez portal Wojciech Graczyk, prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan, uważa, że przyjęcie tych regulacji pomoże gospodarce.

„Utraty konkurencyjności przemysłu w Polsce obawiam się, jeśli nic by się nie zmieniło w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj mają miejsce takie sytuacje, gdy firmy w Polsce, które są częścią międzynarodowych grup przemysłowych — generują 20 proc. międzynarodowych przychodów, ale ich działalność w Polsce generuje aż 80 proc. ich globalnej emisji CO2, czyli śladu węglowego. Agenda Fit for 55, która obowiązek zazieleniania miksu energetycznego nakłada na kraje członkowskie, pomoże firmom przemysłowym w redukcji ich śladu węglowego. Tym samym nie zagrozi, ale właśnie umożliwi utrzymanie konkurencyjności przemysłu i miejsc pracy — ocenia Graczyk,

Celem pakietu Fit for 55 jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. i to już już od 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Resort klimatu i środowiska zaznacza, że Polska oczekuje większego wsparcia przy realizacji zadań, prowadzących do wdrażania wspomnianego pakietu. Bez tego może dojść do ubóstwa energetycznego, a nie transformacji.

Parlament Europejski przyjął w kwietniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu „Fit for 55”.

Business Insider, rb