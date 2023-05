Taleb: wojna w Ukrainie to starcie wieku XXI z XVII

Wystąpienie jednego z najbardziej wpływowych filozofów współczesnych czasów - otworzyło poznański kongres IMPACT’23

Kongres IMPACT zawsze przyciągał wielkimi nazwiskami - w poprzednich latach gośćmi specjalnymi tego najbardziej prestiżowego wydarzenia gospodarczo-technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej byli m.in. Noach Harari czy Hillary Clinton. Tym razem swoimi przemyśleniami z gośćmi kongresu podzielił się jeden z najbardziej twórczych umysłów współczesności.

Amerykański ekonomista i filozof pochodzenia libańskiego jest obecnie profesorem Uniwersytetu Nowojorskiego. W swojej działalności naukowej analizuje zagadnienia prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Dwie książki jego autorstwa („Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń” oraz „Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy”) okazały się światowymi bestsellerami, a terminologia w nich użyta na stałe weszła do naszego słownictwa.

Pandemia czy rosyjska inwazja na Ukrainę to zderzenie dwóch konkurencyjnych rzeczywistości, nazywanych przeze mnie kruchością i antykruchością. Ta pierwsza cechuje systemy (polityczne, ekonomiczne, organizacyjne) głęboko scentralizowane, a przez to powolne w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Antykruchość zaś wiąże się otwartością na wiele opcji i szybkością działania, i to właśnie takie antykruche państwa czy przedsiębiorstwa okazują się znacznie odporniejsze na niespodziewane wstrząsy - tłumaczył Taleb.