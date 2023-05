ZUS zwraca składki zdrowotne. Termin upływa 1 czerwca

Do 1 czerwca br. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej.

Urzędnicy ZUS przypominają, że do 22 maja 2023 roju należy złożyć rozliczenie składki zdrowotnej ZUS. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu, mogą pojawić się róznice w wyliczaniu wysokości składek zdrowotnych. W przypadku nadpłaty można złożyć do ZUS wniosek o zwrot.

Aby ją otrzymać, trzeba złożyć wniosek, który zostanie utworzymy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy sprawdzić i podpisać dokument, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do sierpnia - wyjaśnia rzecznik ZUS.