"Ubezpieczenie od deszczu" - Nowa oferta biura podróży

Biuro podróży R'tur złożyło w piątek do mazowieckiego urzędu marszałkowskiego oświadczenie o niewypłacalności - poinformowała PAP rzeczniczka urzędu Marta Milewska. Za granicą na wakacjach może przebywać ok. 160 turystów, a wycieczki ma wykupione ok. 300 osób.