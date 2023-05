Główny naukowiec Toyoty: elektryki nie mogą być jedyną opcją

Udział sektora elektromobilności w krajowym PKB może wzrosnąć w 2040 r. z obecnych ok. 1,4 proc. do nawet 3,9-5,2 proc. – ocenił Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. Według niego elektromobilność w motoryzacji może stworzyć ok. 21 tys. miejsc pracy