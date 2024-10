Pesymizm branży moto: chińskie e-auta zdominują Europę

53 proc. przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej uważa, że w 2035 r. to chiński producent będzie liderem sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie, wynika z badania „MotoBarometr 2024. Nastroje w automotive w Europie”, przeprowadzonego przez firmę Exact x Forestall (dawniej Exact Systems).

Tego samego zdania jest większość respondentów w 9 na 11 badanych krajów, w tym w Niemczech (45 proc.), Hiszpanii (54 proc.), Turcji (48 proc.) czy na Węgrzech (59 proc.). Jedynie we Francji i Rumunii najwięcej ankietowanych stawia na europejskiego producenta (odpowiednio 51 proc. i 48 proc.). W Polsce na europejską markę jako lidera sprzedaży elektryków w 20235 r. stawia co trzeci respondent (32 proc.), a tylko 4 proc. na amerykańską.

„Choć mamy jeszcze ponad dziesięć lat na rozwój europejskiej elektromobilności, przedstawiciele branży wydali już wyrok. Nie wierzą w sukces europejskich czy rodzimych marek - zdecydowanie wskazują na chińskich producentów jako przyszłych liderów rynku EV. To powinno skłonić europejski sektor motoryzacyjny nie tylko do refleksji, ale do wypracowania konkretnych strategii, które pozwolą na skuteczną konkurencję. Czas na działanie jest teraz, inaczej Europa pozostanie w tyle” - powiedział prezes Exact x Forestall Jacek Opala, cytowany w komunikacie.