Najszybsze obiekty stworzone przez człowieka

Ludzie od wieków patrzyli w niebo, ale dopiero niedawno zrozumieliśmy, jak daleko jesteśmy od innych ciał niebieskich. Dotarliśmy na Księżyc, analizujemy Słońce, ale za pomocą jakich obiektów?

Dotychczas człowiek dotarł tylko na Księżyc. Podróż na Marsa jest znacznie trudniejsza i dłuższa. Wysłaliśmy sondy daleko poza nasz Układ Słoneczny. Sonda New Horizons opuściła Ziemię-Księżyc w 9 godzin. Ale jak się okazuje, najszybciej poruszającym się obiektem stworzonym przez człowieka jest sonda Parker Solar Probe.

Najmłodsza sonda New Horizons wystartowała z Ziemi w 2006 roku, wzbijając się w powietrze z prędkościa 16,26km/s, czyli ok. 59 tys. km/h. Za to sonda Parker Solar osiąga prędkość 700 tys, km/h , czyli 200 km/s badając naszą dzienną gwiazdę - Słońce.

