Kto do Parlamentu Europejskiego? Znamy termin wyborów

UE w poniedziałek formalnie zatwierdziła wyznaczenie terminu kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres od 6 do 9 czerwca 2024 roku - poinformowała Rada UE na swoich stronach internetowych.

Są to daty obowiązujące na mocy unijnej ordynacji wyborczej, która określa, że wybory do PE odbywają się co pięć lat, od czwartku do niedzieli, zwykle w pierwszym pełnym tygodniu czerwca. Termin został potwierdzony przez państwa członkowskie na posiedzeniu Rady UE.

Władze państw członkowskich ustalą teraz, zgodnie ze swoimi odpowiednimi ramami prawnymi i konstytucyjnymi, datę lub daty w okresie od 6 do 9 czerwca 2024 roku, kiedy będą przeprowadzać głosowanie w swoim kraju.

Od momentu pierwszych wyborów, w 1979 roku, wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Ostatnie odbyły się w dniach 23–26 maja 2019 roku.

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705, po odejściu 73 posłów brytyjskich, w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Podział mandatów określono w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze państwa, które jednak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie zastosowanej zasady proporcjonalności. System ten nazywany jest zasadą „degresywnej proporcjonalności”.

Wybory do PE są w dużej mierze regulowane przez krajowe ordynacje i tradycje wyborcze, ale istnieją również wspólne przepisy dla całej UE, które określono w prawie wyborczym z 1976 roku.

pap, jb