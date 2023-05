Białoruś. Tak traktowani są więźniowie polityczni

Więźniowie polityczni na Białorusi są bici, torturowani, z kilkoma z nich nie mamy żadnego kontaktu. To katastrofa, że w XXI wieku mamy katownie - mówił w poniedziałek w Studiu PAP były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.

W niedzielę w Warszawie białoruskie środowiska opozycyjne zorganizowały wiec „21 maja - Dzień Więźniów Politycznych na Białorusi”. Narodowy Zarząd Antykryzysowy przekazał, że w kraju pogarsza się sytuacja praw człowieka, a masowe represje stają się coraz bardziej powszechne. Centrum praw Wiasna informuje, że na Białorusi za więźniów politycznych uznaje się co najmniej 1500 osób, według inicjatywy „Dissidentby” liczba ta wynosi 1767 osób.

Łatuszka w poniedziałek w Studiu PAP pytany o sytuację więzionych opozycjonistów stwierdził, że jest to „katastrofa, że w centrum Europy w XXI wieku mamy katownie”. Podkreślił, że więźniowie polityczni często są umieszczani w celach o wymiarach dziewięciu metrów kwadratowych pozbawionych okien.

Jak dodał, każdy z więźniów politycznych ma na piersi naszywaną etykietę w żółtym kolorze, co przywodzi na myśl oznaczenia z obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej.

Według Łatuszki „kilku więźniów politycznych zniknęło”. Nie ma z nimi kontaktu od wielu miesięcy - podkreślił. Poinformował, że to m.in. Mikałaj Statkiewicz, Wiktar Babaryka i Maria Kalesnikawa.

Nie mamy żadnej komunikacji, nie wiemy czy oni są żywi, czy martwi - zaznaczył.

Apelujemy, błagamy, prosimy, zwracamy się do partnerów z Unii Europejskiej, żeby jak najmocniej uderzyć w ten reżim, pokazać jemu (Łukaszence), że jeżeli on nie wyzwoli więźniów politycznych, to sankcje będą jeszcze większe. Łukaszenka rozumie tylko język siły, nie ma z nim możliwości w inny sposób się dogadać. (…) To jest dyktator, rządzi tylko wtedy, kiedy rozumie, że ma tę siłę. Pozbawienie go tej siły stwarza dla nas możliwość otwarcia tych zakładów karnych - powiedział Łatuszka.