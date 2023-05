PGE przekazuje 10 mld złotych na obniżenie rachunków za energię

PGE Polska Grupa Energetyczna w 2023 roku przekaże łącznie 10 mld zł na zamrożenie cen energii elektrycznej

Środki te zostaną wykorzystane w ramach rządowej tarczy solidarnościowej, dzięki której każda rodzina w Polsce zaoszczędzi ok. 2 tys. zł rocznie na swoich rachunkach za prąd, a duże rodziny i rolnicy nawet 3 tys. zł. Jednocześnie spółka realizuje ambitny plan inwestycyjny w transformację polskiej gospodarki, aby jak najwięcej energii pochodziło ze źródeł niskoemisyjnych, bez obciążeń unijnymi kosztami klimatycznymi.

Polski Pakt Energetyczny to całe spektrum działań, które podejmujemy, by Polacy zarówno teraz, jak i w przyszłości mieli stabilne ceny energii i zagwarantowane bezpieczeństwo.

Od początku kryzysu energetycznego wprowadzaliśmy działania osłonowe mające chronić naszych Obywateli. Dziś dajemy zobowiązanie, że taką politykę będziemy kontynuować, realizując jednocześnie olbrzymie zadanie transformacji sektora energetycznego w kierunku taniej, pewnej i czystej energii z atomu wspomaganego przez OZE. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywają spółki Skarbu Państwa, które wielokrotnie pokazały, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polakom to zadanie, które konsekwentnie realizują – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Jako spółka odpowiedzialna społecznie i zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków, aktywnie włączamy się w działania Rządu, mające na celu obniżenie rachunków za energię. 10 mld złotych jakie w 2023 roku PGE przekaże na funkcjonowanie tarczy solidarnościowej to realne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji finansowej rodzin, przedsiębiorstw i instytucji wrażliwych. Dzięki zamrożeniu cen energii roczne oszczędności przeciętnej rodziny mogą wynieść nawet 3000 złotych - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2023 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce skorzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku. Wszystkie gospodarstwa domowe mają zamrożone stawki do progu zużycia, który wynosi 2 000 kWh, bez konieczności realizowania żadnych dodatkowych formalności. Jeśli w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, limit ten to 3 000 kWh. W dwóch ostatnich sytuacjach wymagane jest złożenie do końca czerwca 2023 roku oświadczenia potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu. Oświadczanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta sprzedawcy energii, poprzez stronę internetową, platformę ePUAP lub listownie. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000 Po przekroczeniu wskazanych limitów, cena za każdą dodatkową KWh jest stała i wynosi 69 groszy.

10 mld zł na zamrożenie cen to nasze działanie doraźne, bo ważne jest, aby chronić Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego przez wojnę Putina. Jednocześnie realizujemy ambitny plan inwestycyjny w transformację polskiej gospodarki, aby ceny te w przyszłości nie rosły. Jesteśmy w trakcie inwestycji w morskie farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, wymieniamy źródła ciepła na niskoemisyjne oraz realizujemy potrzebną modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej, co przygotuje ją do obsługi zwiększonego zapotrzebowania na energię oraz przyłączania nowych rozproszonych źródeł wytwórczych z OZE. Łącznie chcemy zainwestować w polską gospodarkę ponad 75 mld zł do 2030 roku. Dzięki temu znacznie więcej energii elektrycznej będzie produkowane bez obciążenia kosztem emisji CO2. Tylko w ten sposób możemy chronić naszych obywateli przed wysokimi cenami energii elektrycznej w przyszłości - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Środki na zamrożenie cen energii PGE przekazuje poprzez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Wysokość odpisów PGE na ten cel po I kwartale 2023 przekroczyła 2,3 mld złotych.

PGE/KG