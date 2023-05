Prezes Unimotu: powtórzenie rekordowych wyników raczej niemożliwe

Powtórzenie rekordowych wyników z 2022 roku w tym roku raczej będzie niemożliwe - ocenia prezes Unimotu Adam Sikorski

Wskazuje, że konsumpcja paliw nie rośnie, a spółki z branży, w tym Unimot, starają się zachować swoje udziały rynkowe.

Nie ma co ukrywać - konsumpcja paliw nie rośnie. Staramy się zachować udziały rynkowe, więc jest presja na ceny. Widzimy natomiast zdrowy wzrost na rynkach eksportowych, w tym w Ukrainie, wraca tam dobry popyt - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski podczas telekonferencji z inwestorami.

Podtrzymujemy, że powtórzenie wyniku zeszłego roku jest ogromnym wyzwaniem i nie ma co się oszukiwać - w 2023 roku raczej będzie to niemożliwe. Liczę, że pozytywnie zaskoczymy inwestorów na koniec, jeśli rynek wykreuje nam pewne okazje. Jeśli nam ich nie wykreuje, to stabilnie idziemy do przodu, ale apetyty nas wszystkich muszą być ograniczone, bo zeszły rok był rekordowy - dodał.