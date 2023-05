"Wagner" zdobył Bachmut... teraz ucieka!

Niesławna Grupa Wagnera miała swój udział w zdobyciu ruin Bachmutu, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że najemnicy z miasta… uciekają!

Jak wskazuje ekspert ds bezpieczeństwa Maksymilian Dura Wagnerowcy zaczęli cofać się z ruin Bachmutu (słowo „miasto” niestety już tu nie pasuje). Według oficjalnych informacji ma to służyć przegrupowaniu i odzyskaniu gotowości bojowej.

Realnie jednak prawda może być inna! Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie zdobyli miasto i teraz są w nim… uwięzieni! Wagnerowcy więc najpewniej pierzchają z pozycji właśnie po to, by nie znaleźć się w ukraińskich kleszczach.

Co istotne Dura wskazuje, że miasto może… zostać odbite przez stronę ukraińską!

Wagnerowcy walcząc o Bachmut ponieśli druzgocące straty - mówi się o ponad 20 tys. zabitych najemników. Połowę z tego mieli stanowić kryminaliści.

Sam szef najemnej armii, Jewgienij Prigożyn, w jednym z nagrań wskazywał, iż Ukraina, mimo wysiłków Rosji, jest lepiej uzbrojona niż przed wojną!

Jak my ich zdemilitaryzowaliśmy? Zrobiliśmy coś zupełnie przeciwnego… mieli 20 tysięcy ludzi wyszkolonych do walki, teraz mają 400 tysięcy… Myślę, że dzisiaj Ukraińcy są jedną z najsilniejszych armii. Mają wysoki poziom organizacji i gotowości, wysoki poziom inteligencji; mają wszelkiego rodzaju broń… cholera wie jak, ale zmilitaryzowaliśmy Ukrainę.

By zacytować klasyka: „Jak do tego doszło? Nie wiem!”.

Defecne24/ Arkady Saulski/

CZYTAJ:

Ile warta jest broń przekazana Ukrainie? Kwota szokuje

Ukrainki chcą pracować w IT