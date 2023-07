Wagner uderzy na Polskę? Znamy plan Rosji!

Co dalej z Grupą Wagnera? Po buncie Prigożyna pojawia się wiele hipotez dotyczących tego co ma czekać grupę najemników. Jeden z planów budzić możę niepokój!

Deputowany do rosyjskiej Dumy Andriej Kartapołow wprost nakreślił plan na to, czym zająć się ma teraz Grupa Wagnera - celem ma być Polska!

Konkretnie tzw. Przesmyk Suwalski. Teren ten znajdujący się mięzy Polską a Litwą budził niepokój geopolitologów, jako „miękkie podbrzusze NATO”. Jego zajęcie przez wojska rosyjskie i białoruskie miałoby być ciosem dla Polski i odcięciem od wsparcia NATO państw bałtyckich.

Dokonać tego miałaby Grupa Wagnera, i to „w kilka godzin”! Uderzenie wagnerowców miałoby nadejść z Białorusi.

Sęk w tym, że zajęcie Przesmyka Suwalskiego może budzić grozę co najwyżej wśród tych osób, które nie mają pojęcia na temat wojskowości. W istocie odcinek ten byłby trudny do zajęcia, ze względu na niełatwy teren, jak również to, iż atakujące go wojska byłyby narażone na zmasowane ataki sił NATO. Dodatkowo po przyłączeniu do NATO Finlandii i Szwecji Przesmyk traci znaczenie militarne dla Rosji - państwa bałtyckie otrzymywać mogłyby wsparcie drogą morską ze Skandynawii.

Oczywiście Rosja nie jest bytem racjonalnym i rzucenie mas wojska w celu zajęcia terenu o zerowym znaczeniu strategicznym mieści się w logice jej działań.

