Analityk: USA zbankrutują. Biden: kraj uniknie bankructwa

Rosną spekulacje na temat bankructwa największej potęgi gospodarczej świata. Po raz kolejny sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych ostrzega, że brak porozumienia pomiędzy Demokratami a Republikanami skończy się podniesieniem limitu zadłużenia i finansową tragedią kraju.

Prezydent Joe Biden zapewnia, że Stany Zjednoczone unikną bankructwa i rozwiążą problem limitu zadłużenia. Do głowy państwa 100 liderów największych korporacji wysłało list w sprawie ratowania obecnej gospodarki.

W moim ostatnim liście do Kongresu wskazałem, że spodziewamy się, że nie będziemy w stanie opłacić wszystkich naszych rachunków na początku czerwca, a być może już 1 czerwca. Będę nadal informować Kongres, ale z pewnością nie zmieniłem swojej oceny. Więc myślę, że to trudny termin – opowiadała Janet Yellen sekretarz skarbu USA

Administracja Joe Biden oczekuje, że do drugiego tygodnia czerwca wpłyną do skarbu państwa dochody z podatków obywateli. Czy do tego czasu USA dadzą radę utrzymać się?

Zawsze istnieje niepewność co do wpływów podatkowych i wydatków. Trudno więc być co do tego absolutnie pewnym, ale oceniam, że szanse na dotarcie do 15 czerwca, przy jednoczesnym zapłaceniu wszystkich naszych rachunków, są dość niskie.

Za scenariuszem możliwego bankructwa Stanów Zjednoczonych opowiada się jeden z największych banków na świecie, Goldman Sachs.

Bankructwo Ameryki nastąpi kilka dni później, 8-9 czerwca, mówi analityk banku Goldman Sachs Alec Phillips.

Amerykanie mają nóż na gardle. Czy 1 czerwca kraj nie będzie w stanie spłacać swoich zobowiązań?

