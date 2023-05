Kary za nieważne OC. Rekordowe stawki

Portal autokult.pl informuje o wysokości kar za brak ważnego ubezpieczenia OC. W pierwszej połowie roku 2024 stawki te będą wyższe niż w 2023 roku, natomiast w drugiej połowie 2024 roku nastąpi kolejna waloryzacja.

Jeśli jesteś posiadaczem pojazdu, masz obowiązek podpisać umowę ubezpieczenia OC i wpłacić należną opłatę na wypadek od możliwej szkody komunikacyjnej. Nawet w momencie posiadania niesprawnego lub nieużytkowanego pojazdu właściciel ma obowiązek uiścić składkę.

Wysokość OC z roku na rok jest waloryzowana względem minimalnego krajowego wynagrodzenia. Według portalu autokult stawki OC w 2024 roku wzrosną dwukrotnie.

Zgodnie z zapowiedzią, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie i będzie wynosić co najmniej 4200 zł brutto. Pierwsze minimalne wynagrodzenie będzie obowiązywać od 1 stycznia do 30 czerwca a drugie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie powyżej 4,2 tys. zł; w związku z wysoką inflacją, tak jak w tym roku, będzie ono ustalone w dwóch terminach - od 1 stycznia i od 1 lipca - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Portal wylicza, że kara w przypadku nieważnego i nieopłaconego OC będzie również wyższa:

• 8400 zł w przypadku przekroczenia terminu ubezpieczenia OC o ponad 14 dni;

• 4200 zł w przypadku braku ubezpieczenia OC przez okres od 4 do 14 dni;

• 2100 zł w przypadku braku ubezpieczenia OC nieprzekraczającego 3 dni.

Dla porównania serwis autokult.pl podaje jakie kary za brak OC są w tym roku:

• 6980 zł przy braku OC dłuższym niż 14 dni (do końca czerwca), a następnie 7200 zł;

• 3490 zł przy braku OC od 4 do 14 dni (do końca czerwca), a następnie 3600 zł;

• 1369 zł przy braku OC nieprzekraczającym

autokult, jb