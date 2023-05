Najwyższa jakość dla czystego powietrza – ruszyła nowa instalacja KGHM

Miedziowy gigant uruchomił właśnie Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica

Nowatorskie rozwiązanie praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie głównie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. To pierwsza taka inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie. Instalacja jest kolejnym zrealizowanym z sukcesem przez KGHM elementem Programu BATAs. Koszt inwestycji to blisko 120 mln zł.

Oczyszczanie na najwyższym poziomie

Instalacji SOLINOX w Hucie Miedzi Legnica oczyszcza gazy odlotowe z dwutlenku siarki, a uruchomiony teraz dodatkowy węzeł doczyści gazy z arsenu i rtęci do poziomu nie większego niż 0,05 mg/Nm3.

KGHM to jeden z naszych narodowych czempionów, lider i promotor transformacji. Polska Miedź nie tylko dostarcza surowce, które są niezbędne dla rozwoju gospodarki i nowych technologii, które pomagają zatrzymać zmiany klimatyczne, ale sama sięga po najwyższej jakości rozwiązania by chronić środowisko. Dba w ten sposób o swoje sąsiedztwo i lokalne społeczności. Uruchamiana dziś instalacja to dowód najwyższej jakości i odpowiedzialności za otoczenie – powiedziała podczas uroczystości uruchomienia instalacji Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu. Instalacja w Hucie Miedzi Legnica to kolejna strategiczna inwestycja KGHM w ochronę środowiska, proekologiczny projekt za ponad 100 mln zł. Specjalnie zaprojektowany węzeł pozwoli nam uzyskać efekty do tej pory nieosiągalne. Jesteśmy jedyną firmą w kraju, która wdraża tę zaawansowaną technologicznie metodę. Rozwiązania przyjazne środowisku na najwyższym poziomie – tak działamy w KGHM, który jest liderem zielonych zmian w Polsce – podsumował Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Technologia z najwyższej półki

Nowa instalacja oczyszcza gazy w oparciu o technikę kalomelową. To sprawdzona na świecie metoda, której zaletą jest m.in. mała ilość odpadów.

Instalacja składa się z dwóch elektrofiltrów mokrych w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu oraz zlokalizowanej między nimi wieży kalomelowej. Gazy wychodzące z istniejącej wieży chłodzącej kierowane są do zespołu elektrofiltrów mokrych pierwszego stopnia, po czym trafiają do wieży absorpcyjnej instalacji kalomelowej, w której następuje ich oczyszczenie ze związków rtęci. Ostateczne odpylenie i oczyszczenie gazu realizowane jest w zespole elektrofiltrów mokrych drugiego stopnia.

Ten kluczowy projekt udało się zrealizować w ekspresowym tempie zaledwie kilkunastu miesięcy. Za zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpowiadała spółka z Grupy Kapitałowej KGHM: Bipromet.

Strategiczna ekologia

Ekologia to jeden ze strategicznych obszarów dla KGHM. W 2022 roku Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych około 250 mln zł. Polska Miedź przyjęła ambitne polityki: klimatyczną i środowiskową, w których zawarła swoje cele i zobowiązania związane z ochroną środowiska, w tym dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Od 2017 roku miedziowy gigant realizuje tzw. „Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM PM SA do wymogów Konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu”. Realizacja programu BATAs doprowadziła już do 79% spadku (w roku 2021) emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do roku 2010.

Jubileusz Huty Miedzi Legnica

2023 rok jest wyjątkowy dla Huty Miedzi Legnica, ten oddział KGHM obchodzi jubileusz 70-lecia i otwiera nowy rozdział w swojej historii. Trwają tam prace związane z realizacją programu Hybrydowa Huta Legnica. Ideą projektu jest wykorzystanie potencjału znajdującego się w złomach Cu poprzez realizację założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Pozwoli to hucie na przetwarzanie materiałów pochodzących z recyklingu z możliwością przetopu własnych lub zewnętrznych koncentratów. Już dziś oddział jest liderem w KGHM w obszarze produkcji miedzi katodowej opartej o materiały wsadowe nie pochodzące ze źródeł pierwotnych (ruda). Miedź elektrolityczna w HML powstaje w 70 proc. z różnego rodzaju złomów.

KGHM dla czystszego powietrza

