KNF wydaje kolejne oskarżenia. Kto na liście?

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych nowe podmioty: Prime Oakmont, TigersFM , Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k., Amethyst UE sp. z o.o., Lamelle Financial Consultants Limited i Marketrip - poinformowała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak przekazano w piątkowym komunikacie, KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisała sześć podmiotów.

W przypadku firmy Prime Oakmont, która prowadzi działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com oraz TigersFM, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Kolejne podmioty umieszczone w piątek na liście ostrzeżeń KNF to Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie. W jej przypadku postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. Chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Na listę ostrzeżeń publicznych wpisano ponadto Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) oraz z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto.

Inny podmiot na liście to Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który prowadzi działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com. W jego przypadku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Również do Prokuratury Okręgowej w stolicy Urząd KNF skierował zawiadomienie wobec Marketrip (platformę inwestycyjną - https://marketrip.com/, https://marketrip.co/ oraz stronę http://marketrip.site). Chodzi o zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie tej instytucji.

Czytaj też: Szwedzka firma przenosi fabrykę z Wlk. Brytanii do Polski

Czytaj też: Będzie drożej. Rynek mieszkaniowy się „ocknie”?

pap, jb