Łukaszewska-Trzeciakowska: Sieci energetyczne muszą być gotowe na zmieniający się miks energetyczny

Musimy wzmacniać nasze sieci energetyczne. Absolutnym priorytetem jest, by one były przygotowane na zmieniający się miks energetyczny - powiedziała w poniedziałek Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, podczas panelu dyskusyjnego w ramach 11. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2023. Dyskusja była poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu Europy i rewizji europejskiej polityki energetycznej.

„Musimy wzmacniać nasze sieci energetyczne. Absolutnym priorytetem jest to żeby one były przygotowane na zmieniający się miks energetyczny. On oczywiście nie zmieni się w ciągu godziny, ale zmieni się i zmienia się bardzo szybko, już w tej chwili to widzimy i te sieci muszą się również do tego dostosować” – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

„Musimy mieć w pamięci energetykę rozproszoną, udział OZE, prosumentów, mały atom, to wszystko musi się w sieci zmieścić, to jest pierwszy priorytet (…). Po drugie - gaz. Przeszliśmy tę zimę w miarę suchą stopą, bardzo dużo wysiłku nas to kosztowało, ale to wciąż nie jest zamknięty temat. Ten kryzys cały czas trwa” – wskazała.

„Trzeci priorytet to jest atom. I to atom w dwóch wymiarach. Zarówno jeżeli chodzi o tę inwestycję państwową na Pomorzu, która wchodzi w decydującą fazę i trzeba się na tym bardzo mocno skupić, ale również atom rozproszony. Pan premier był w piątek w Kanadzie, obserwował jak SMR-y są przygotowywane, był na pierwszym placu budowy. To również jest przyszłość Polski” – dodała.