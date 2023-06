Minister klimatu: 700 nowych ekopracowni w szkołach

Ponad 42 mln zł przeznaczyliśmy na utworzenie 700 ekopracowni w szkołach na terenie całej Polski – poinformowała w poniedziałek w Lublinie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W województwie lubelskim powstanie 48 takich miejsc za ok. 3 mln zł.

Podczas pikniku ekoedukacyjnego w Lublinie minister klimatu Anna Moskwa wręczyła promesy laureatom konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. W województwie lubelskim do 48 szkół trafi ok. 3 mln zł dofinansowania.

W rozmowie z mediami szefowa MKiŚ podkreśliła, że program jest wynikiem oddolnej inicjatywy ze strony szkół, który zgłaszały takie pomysły do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Potem w dialogu ze szkołami, poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska stwierdziliśmy, że dobre będą dwie ścieżki: ścieżka przyrodniczo-środowiskowa i ścieżka odnawialnych źródeł energii – wyjaśniła minister.

Zdecydowaliśmy, że do wyboru będzie 700 ekopracowni w całej Polsce, z czego 48 na Lubelszczyźnie (…) Jestem przekonana, że już we wrześniu będziemy mogli świętować otwarcie tych ekopracowni i jednocześnie ubogacać program, czy to zajęć przyrodniczych czy zajęć, gdzie są elementy energetyczne, bo tej energetyki dzisiaj jest dużo w różnych obszarach i właściwie do prawie każdego przedmiotu można takie zajęcia zorganizować – powiedziała Anna Moskwa.